Soroksári gyilkosság

Betelt a pohár: kitálalt a meggyilkolt soroksári futónő özvegye

Mérhetetlen düh és elkeseredés uralja a mindennapjait Kardos Lajosnak, akinek a felesége, Gyurik Krisztina (†36) öt éve kocogni indult soroksári otthonából, ám futás közben gyilkosa elragadta, súlyosan bántalmazta, majd megfojtotta egy kötéllel. A feltételezett elkövetőt idén azonosította a rendőrség.



Hiába látszik a végéhez közeledni a gyilkos utáni többéves hajsza, az özvegy számára ez semmiféle megnyugvást nem hozott. Az ötévnyi megfeszített várakozás után most van ideje visszatekinteni élete elmúlt időszakára, amelyet a Blikknek meglepő őszinteséggel összegzett.



"A rendőrség munkája Kriszti ügyében minősíthetetlen! Amikor a nyomozás indult, a zsaruk mindent elrontottak, amit csak lehetett. Amit ők csináltak, az munkának nem nevezhető, nagy nulla. Az első három hónapban bakiktól és hibáktól hemzsegett a ténykedésük, amit már – bármennyire is szerették volna – az ügyet később megkapó Petőfi Attila vezérőrnagy és csapata sem tudott korrigálni. Pedig ők tényleg profik" - fakadt ki a lapnak.



A férfi felháborítónak tartja, hogy a nyomozás jó része azzal telt, hogy a rendőrök bebizonyítsák: köze van felesége tragikus halálához.



"Az első számú gyanúsítottként tartottak számon annak ellenére, hogy semmi nem szólt ellenem. Úgy kezeltek, mint egy gyilkost, miközben az igazi elkövető vidáman élte az életét. Amikor most kiderült, hogy ártatlan vagyok, természetesen senki nem mondta: „elnézést, Lajos, ezt benéztük”. Sőt, még mindig én könyörgöm, hogy kapjak információt, komoly sikereket azonban ezen a téren nem könyvelhetek el" - mondta el az özvegy.



A családanya feltételezett gyilkosa öt év után bukott le. Kiderült, a férfi szinte végig börtönben ült, Krisztinát szeptemberben ölték meg, ő pedig egy hónapra rá került a rácsok mögé.



"Ha rendesen működik a rendszer, a feleségem még ma is él. Annak a férfinak ugyanis, akit a megölésével gyanúsítanak, jogerős ítélete volt, és régen a börtönben kellett volna akkor ülnie. Ehelyett a bíróságról még elengedték, így kint volt, és brutális módon megölte Krisztit, minket pedig tönkretett."



A Krisztina megölésével gyanúsított R. Szilveszter (40) ügyvédje, dr. Lichy József a Blikknek elmondta, hogy a tettes – a korábbi hírekkel ellentétben – a gyilkosság előtt nem erőszakolta meg áldozatát.

"Bármilyen szörnyen is hangzik, de én kimondom, hogy a feleségemet igenis megerőszakolták, sőt, hullagyalázás is történt. Nem beszélek a levegőbe, biztosan tudom, hogy ez történt" - zárta le a megrázó beszélgetést az özvegy.