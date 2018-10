Halottak napja

Senki se menjen a temetőbe sötétedés után - figyelmeztet a rendőrség

A rendőrség azt javasolja a lakosságnak, hogy mindenszentek és halottak napján lehetőleg még világosban keressék fel a temetőket - mondta Németh Ágnes rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bűnmegelőzési osztályának vezetője az M1 aktuális csatornán hétfő este.



Németh Ágnes arra figyelmeztetett, hogy a szürkület és a sötétség az esti fáradsággal együtt növeli az autóbalesetek kockázatát.



Megjegyezte: ebben az időszakban a gyakorlatlan, ritkán vezető autósok is a volán mögé ülnek, és az ő jelenlétük az utakon szintén fokozott odafigyelést igényel a többi autóstól.



A rendőr ezredes azt kérte továbbá, hogy a temetőknél mindenki úgy parkoljon, hogy autójával ne akadályozza a többi autóst.



Kitért arra is: ilyenkor sok bűnöző is megy a temetők környékére, és az autóban hagyott mobiltelefon, táska könnyű zsákmány.



Hozzátette: másodpercek alatt fel lehet törni egy autót, és hiába veszik észre az ott lévők a lopást, mert a jól szervezett csapatok tagjai kézről kézre adják a zsákmányt, amelynek így pillanatok alatt nyoma vész.



Németh Ágnes azt javasolta a lakosságnak, hogy lehetőleg zárt parkolóban hagyják autójukat.



Hozzátette: a hosszú hétvégén sok lesz a rendőr és a polgárőr a temetőkben, és akinek problémája van, bátran fordulhat hozzájuk segítségért.