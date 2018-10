Már vizsgálódnak is a rendőrök

Kuciak-gyilkosság: magyar szálakra derült fény

Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a Hvg birtokába került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.



Az egész Európában óriási felháborodást, Szlovákiában pedig belpolitikai válságot kiváltó Kuciak-gyilkosság egyik letartóztatott vádlottjának vallomása alapján a Pest megyei Zebegényben élő K. L.-től származhatott az a fegyver, amellyel megölték a szlovák újságírót és barátnőjét – derül ki a nyomozási határozatból. A dokumentum alapján a vádlott vallomásán túl különféle "telekommunikációs adatok” is arra utalnak, hogy a magyar férfinek köze volt az orgyilkosok által használt fegyverhez.



Szlovákiában pár hete jelentette be az ügyészség, hogy négy férfit vádoltak meg az ügyben: a magyar származású Sz. Tamást, aki valószínűleg leadta a lövéseket, a szintén magyar származású A. Zoltánt, aki a közvetítő volt, illetve a sofőrként-segítőként közreműködő M. Marčeket, valamint az akciót szervező, többieket kifizető A. Zsuzsovát.



A vallomásaik alapján került képbe a zebegényi K. L., akiről azt feltételezik, hogy ő adta el 3000 euróért azt a pisztolyt, amivel megölték a párt, a fegyvert személyesen adhatta át Sz. Tamásnak, aki a gyanú szerint végül meg is húzta a ravaszt – olvasható a dokumentumban. A szlovák nyomozók lenyomozták, ahogy K. L. és Sz. Tamás telefonált egymással, szerintük azért, hogy a fegyvervásárlás részleteit egyeztessék.



A gyilkos fegyver beszerzéséhez a szlovák nyomozók szerint egy másik magyar állampolgárnak, a Kecskeméten élő K. I. R.-nek is köze lehetett. Ő a mobiljának adatai alapján került képbe, mert gyanús lett, ahogyan Kuciak megölésének időpontjában, illetve azt közvetlenül megelőzően K. L.-lel egymásnak telefonáltak.