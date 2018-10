Erőszak

Kisgyermekes családapa akarta megerőszakolni Makai Viktóriát

Takaros, jó környéken fekvő házban élt, és szerető család vette körül a 37 éves férfit, aki két hete összeverte és meg akarta erőszakolni Makai Viktória futónőt. 2018.10.29 08:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tett helyszínétől alig negyedórányi autóútra áll egy hatalmas, kétszintes családi ház a főváros egyik külső kerületében. Az utcában végigsétálva jól láthatóan szinte minden porta takaros, a hidakon nem egy luxusautóval találkozunk. Teljességgel érthetetlen, hogy a jól szituált, kulturált körülmények között élő H. István miért támadt a törékeny nőre - írja a Bors.



"Soha nem akart rosszat senkinek. Ennek ellenére a korához képest jóval visszamaradottabb férfinak írnám le. Nem a személyiségével, inkább a felfogásával voltak problémák – mondta a lapnak a férfi egyik közeli ismerőse.



István a testvérével, a másfél év körüli kislányával és az élettársával él a zöldövezetben álló kétszintes házban.



"Miután a szülei elhunytak, a testvérével örökölték az ingatlant. Nem volt végrendelet, így akadtak kisebb konfliktusok az örökség körül. Végül megegyeztek, a testvér költözött fel a ház felső szintjére. Az élettársa néhány éve költözött hozzá, egy kis rendet vitt oda, az udvart és a kertet is teljesen leválasztották. Csend, nyugalom és béke költözött oda" – mondja az ismerős.



István több mint két hete van elzárva a külvilágtól, a letartóztatásáról döntő bírósági ülésre ügyvédje mellett az élettársa is elkísérte, de sem akkor, sem azóta nem kívánt nyilatkozni. Minden bizonnyal kiáll a gyermeke apja mellett, de a háta közepére sem kívánja az üggyel járó procedúrát.



Istvánt szexuális erőszakkal gyanúsítják, tettéért akár nyolc évet is kaphat. A családapa nem szokott alkoholt fogyasztani, de a támadás idején erősen ittas állapotban volt. Miután felfogta, hogy mi tett, teljesen összeomlott, máig nem tud magyarázatot adni.