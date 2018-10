Döbbenet

VV Fanni-ügy: egy rendőr DNS-ét találták meg a lefoglalt kötélen

Elképesztő dolgot állít a VV Fanni halála miatt indított nyomozással kapcsolatban a gyilkossággal gyanúsított férfi, B. László korábbi védője. 2018.10.29 08:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Dr. Brodmann Pétert – aki a gyanúsított nagybátyja – már régebben kizárta az ügyészség az ügyből. Azért döntöttek így, mert a rendőrség szerint felmerült annak a gyanúja, hogy akár az ő DNS-mintája is rajta lehet egy kötélen. A bizonyítékot a feltételezett elkövető autójából foglaltak le a nyomozók, és azon több ember mintáját is megtalálták.



Ami biztos volt: az egyik biológiai anyagmaradvány Fannitól származott, a másik a gyanusított B. Lászlótól, ám a harmadikról eddig nem lehetett tudni, kihez tartozik. Erről feltételezték, hogy akár az ügyvéd DNS-e is lehet, írja a Blikk.



"A hiányzó DNS-minta, amit ugye, hozzám akartak kötni, egy bűnügyi technikusé volt. Vagyis a helyszínelés alatt, teljesen szakszerűtlen módon, kesztyű nélkül megfogta az egyik, általuk perdöntőnek tartott bizonyítékot. Sőt, mondok még furcsábbat is. Van egy negyedik minta is, amiről a mai napig nem tudják, kié lehet. Persze, hiába tisztázódtam, nincs illúzióm afelől, hogy visszaengednek az ügybe, mint védőt – mondta dr. Brodmann Péter, aki hivatalosan is jelezte, hogy már nincs oka a kizárásának.