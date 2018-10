Gyilkosság

Soroksári gyilkosság: órákkal a halála után megfordíthatták a holttestet

Újabb részletek derültek ki a soroksári gyilkossággal kapcsolatban - írta a Bors.



Információjuk szerint a kocogó nő gyilkosa feltételezhetően még órákig a közelben maradt, és vissza is térhetett a tett helyszínére. Valószínűsítik, hogy pánikba esett, és bizonyítékokat akart eltüntetni - írta a lap.



A rendőrség eddigi állásfoglalása szerint R. Szilveszter gyanúsítható a gyilkossággal, de vannak még tisztázatlan körülmények. Az orvosszakértői vélemény egy ellentmondásra hívta fel a figyelmet - mondta el a gyilkossággal gyanúsított férfi ügyvédje. A szakértő szerint az áldozat a hátán feküdt órákon keresztül, ugyanakkor a helyszíni szemle jegyzőkönyvében az áll, hogy hason fekve találták meg a holttestet. Ebből arra következtetnek, hogy valaki megfordította a testet.



Feltételezhetően a gyilkos a nő ruháit és telefonját elvitte, hogy a bizonyítékokat eltüntesse, de az áldozat combján és karján találtak DNS-maradványokat. Ez pedig a vizsgálatok alapján - a jelenleg börtönbüntetését töltő - R. Szilvesztertől származnak, és a telefont is nála találták meg. De az is elképzelhető, hogy a gyanúsított férfi már holtan találta meg az asszonyt, és értékek után kutatott, így került a testre a DNS-e.



R. Szilveszter még nem tett vallomást, bár eddig azt állította, hogy nem ő volt a tettes, csak látta, hogy valaki megtámadta Gy. Krisztinát, és a nő védelmére sietett.



A lap úgy tudja, hogy a férfit megvizsgálta már egy elmeszakorvos, de a szakértői vélemény még nem készült el.