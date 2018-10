Bűnügy

Öt év helyett egy hónap alatt elkaphatták volna a soroksári futónő gyilkosát

Hibázott a rendőrség, elmulasztották nyilvántartásba venni a futás közben megfojtott nő elrabolt telefonját. 2018.10.24 11:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Döbbenetes információ birtokába jutott a Blikk a soroksári kocogó nő feltételezett gyilkosával kapcsolatban.



A lap úgy tudja, abban az esetben, ha a rendőrség közvetlenül Gyurik Krisztina (†36) megölése után körözni kezdi a családanya telefonját, egy hónapon belül a feltételezett tettest is elkaphatták volna. Ám mivel ez nem történt meg, az ügy végére csak öt évvel később kerülhet pont. A HVG írta meg elsőként, hogy a feltételezett gyilkos cellájában Krisztina telefonját találhatták meg.



Kardos Lajosnét még 2012-ben futás közben érte támadás, a tettes a Soroksár és Pesterzsébet közötti bicikliútról egy közeli erdős részre vonszolta a nőt, ahol bántalmazta, majd egy kötéllel megfojtotta. A tettes a nő ruháját és telefonját is elvitte a helyszínről.



A készülék papírjait, többek között a gyári számot Krisztina férje még a nyomozás elején átadta a rendőrségnek, ám az ilyenkor szokásos rutin elmaradt, vagyis az arra illetékes rendőr nem vitte be az adatokat a rendszerbe. Így, amikor egy hónappal a bűncselekmény után a nő meggyilkolásával gyanúsított R. Szilveszter betörés közben lebukott Siófokon, az ügyben eljáró rendőr hiába ütötte be a központi nyilvántartásba a férfinál talált telefonok számát, ott semmiféle egyezést nem talált. Épp ezért teljesen szabályosan kerültek a mobilok a börtönbe, amikor a sorozatbetörések miatt bevonult a rácsok mögé.