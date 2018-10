Erőszak

Újabb brutális részletek: megszólalt a megtámadott sportolónő

Mint arról a ma.hu is beszámolt, vasárnap este megverték és meg akarták erőszakolni Makai Viktóriát, a többszörös magyar bajnok ultramaraton futónőt.



A futónő először egy megrendítő Facebook-posztban számolt be a vele történtekről, most pedig újabb, brutális részleteket árult el a Borsnak.



Makai Viktória a lapnak azt mondta, már hazafelé tartott vasárnap a budapesti X. kerületben található Jászberényi út mellett vasárnap este, amikor egy férfi a földre teperte. Ököllel ütötte az arcát, majd meg akarta erőszakolni.



"Egyszer csak azt hallottam, hogy valaki fut mögöttem. Hátranéztem, és körülbelül száz méterre jött egy férfi. Kicsit lendületesebb iramra kapcsoltam, de pár pillanat múlva, amikor hátranéztem, már nagyon közel volt, konkrétan rohant utánam” – mondta a sportoló, aki ezek után úgy döntött, hogy félreáll, és elengedi a gyanús férfit, ő azonban azzal a lendülettel lerántotta a földre.



A futónő ösztönösen ordítani kezdett, próbált segítséget kérni, de nem hallotta senki. A férfi ekkor kezdte el ököllel ütni az arcát, majd úgy leszorította, hogy nem kapott levegőt. Mikor megkérdezte, mit akar tőle, a férfi csak annyit mondott: "szexet akarok, úgyhogy kussolj, és ne nézz rám!”



A támadó elkezdte lökdösni, taszigálni, majd a hajánál fogva a közeli erdős rész felé rángatta. Az ütésektől már feldagadt a szeme, véres volt a pólója, de pont arra járt egy autó. Makai azt mondja, nem mert ordítani, mert attól félt, hogy a támadója agyonveri, viszont hiába intett oda a sofőrnek, az nem állt meg. A futónő elmondta, szexuális erőszak csak azért nem következett be, mert a támadónak nem volt "optimális erekciója”. Azonban voltak egyéb szexuális kényszerítő eszközei, ezzel tudta húzni az időt a futónő, míg abban bízott, valaki a segítségére siet.

A nőt végül a férje mentette meg, aki szintén futni volt egy barátjával, és amikor végzett utána ment. "Lekapta rólam a férfit, aki ezután menekülőre fogta. A férjem kiállt az útra leinteni egy autót, a tizedik meg is állt… Hívták a mentőt, a rendőrséget, amely forró nyomon volt, miután a támadó menekülés közben otthagyta a hátizsákját és a gatyáját”. Mint mondta, a szeme megsérült, de a körülményekhez képest jól van.



A rendőrség a bejelentés után másfél órán belül elfogta a támadót, akit előállítottak, ellene szexuális erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárás. A gyanúsítottat a nyomozóhatóság őrizetbe vette és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.