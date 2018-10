Közlekedés

Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje

A munkanap-áthelyezés és az október 23-i ünnepnap miatt a mostani és a következő hétvégén is változik a vonatok menetrendje - közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.



Közleményük szerint szombaton a pénteki menetrend szerint közlekednek a vonatok.



A következő, négynapos hosszú hétvégén is módosul a közlekedési rend. Október 21-én és 22-én az ünnepnapi, 23-án a vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.



A Mávinform azt ajánlja, a megnövekedett utasforgalom miatt az október 19-23. között közlekedő járatokra időben, elővételben váltsák meg az utasok a jegyeiket.



Kitértek arra is, hogy a szeptember 30-ától Nyíregyháza-Debrecen-Budapest útvonalon, vasárnapi menetrend szerint közlekedő TELEVONAT kivételesen 23-án, kedden indul.