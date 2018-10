Mentők

Egykori tanárnőjét élesztette újra a mentőápoló

Mellkasi fájdalom miatt riasztották a derecskei kiemelt mentőegységet és az orvosi ügyeletet.

Mellkasi fájdalom miatt riasztották augusztus elején a derecskei kiemelt mentőegységet és az orvosi ügyeletet.



Csak a helyszínen derült ki, hogy a beteg hosszú éveken keresztül tanította a mentőápolót, aki ugyan örült a viszontlátásnak de az ellátás után, a kórházba induláshoz készülve, a beteg légzése- és vérkeringése is leállt.



Azonnal elkezdték az újraélesztést, majd mire a segély kocsi a helyszínre érkezett, a hölgy keringése és légzése is visszatért - írja Facebook-oldalán az OMSZ.



Végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a tanárnőt, aki most személyesen köszönte meg egykori diákjának és bajtársainak, hogy megmentették az életét!