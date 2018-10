Bűnügy

Csalással gyanúsítanak egy befektetési aranyat kínáló férfit, 450 milliós a kár

A fővárosi nyomozók vádemelési javaslatot tettek azzal a férfival szemben, aki a gyanú szerint csaknem 450 millió forintos kárt okozott befektetési aranyat ígérve 184 sértettnek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.



A nyomozás adatai szerint az 52 éves veresegyházi férfi 2012 január és 2013 május között két cég nevében 184 emberrel kötött szerződést, és vett át pénzt azt ígérve, hogy befektetési céllal aranylapkákat szerez be nekik.



A férfi az interneten, televízióban és napilapokban is hirdette az üzletet. Volt olyan sértett, aki 500 ezer, és olyan is, aki 11 millió forintot adott át a férfinak, ám sem az aranyat, sem a pénzt nem kapták meg.



Voltak ugyan olyanok is, akik az aranylapkákat átvették, ám azt "megőrzésre" azonnal vissza is adták a férfinak - teszik hozzá.



A nyomozóhatóság csalás és sikkasztás miatt tett vádemelési javaslatot az ügyészségnek - közölte a rendőrség.