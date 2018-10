Baleset?

Kizuhant egy beteg az Onkológiai Intézet ablakán, nem élte túl

Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben egy 66 éves beteg halála miatt, aki a sikeres műtétje után, egy nappal azelőtt, hogy hazaengedték volna, kizuhant a negyedik emeletről és meghalt - számolt be az esetről az RTL Híradó.



A beteg lánya a rendőröktől tudta meg, mi történt, akik azt mondták neki, hogy öngyilkosság történt. Állítása szerint édesanyja jól volt, haza akart menni, ugyanakkor azt is elismeri, hogy az asszony depressziós volt, gyógyszereket is szedett mentális betegsége miatt. Azt is elmondta, hogy szerinte idős édesanyja nem tudta egyedül kinyitni a magasan elhelyezett ablakot.