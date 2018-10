Megölték VV Fannit

VV Fanni-gyilkosság: összeomlott a gyanúsított

Teljesen összeomlott a börtönben B. László, a VV Fanni-ügy gyanúsítottja - tudta meg a Blikk. Tavaly decemberi letartóztatása óta több mint 25 kilót fogyott a férfi és lelkileg is padlóra került, nem érti, miért nem történik semmi az ügyében. Legutóbb júniusban hallgatta meg a rendőrség, akkor egy szembesítésen is részt vett, azóta viszont senki nem kereste.



"Lacit szép lassan felemészti a sokszor reménytelennek tűnő várakozás. Telnek a hetek, hónapok, közben pedig nem történik semmi. Telefonon tudok vele beszélni időnként, és hallom a hangján, hogy nagyon elkeseredett. Amióta bent van, több mint huszonöt kilót fogyott” - mondta el a lapnak a férfi nagybátyja.



Dr. Brodmann Pétertől – a család férfi tagjaihoz hasonlóan – DNS-mintát vettek, ám eredményét nem közölték vele – sőt, ki is zárták az ügyből. Ha valóban olyan jó nyomon jár a rendőrség, miért nem láthatja a védő a keletkezett iratokat? Lehet, hogy nem is járnak olyan jó nyomon? – berzenkedett. A Fanni családjának jogi képviseletét ellátó dr. Lichy József szerint viszont szakszerű munkát végez a rendőrség.



"Nagyon precízen, minden részletre kiterjedően folyik a nyomozás. Gondolom, ezért is tart ilyen hosszú ideig” – vélekedett a Novozánszki család jogi képviselője.