Ezért ölhették meg anyát és kétéves fiát Várpalotán

Mint ahogy arról korábban a ma.hu is beszámolt, Várpalotán egy házban holtan találtak egy 22 éves nőt és 2 éves gyermekét. A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.



A Veol.hu helyszíni riportja szerint a háznál a helyszínelés idején ott volt a megölt nő élettársa, a kisfiú édesapja. A fiatalember arcát két kezébe temetve, a fűbe lerogyva üvöltött a fájdalomtól.



A portál megtalálta a férfi édesanyját, aki elmondta, ők maguk Mocsán élnek, Komárom-Esztergom megyében, és telefonon értesültek róla, hogy valami baj van, a 21 éves fiuk ugyanis csütörtök óta nem éri el élettársát. Péntek reggel írt valaki a férfinak egy üzenetet, hogy hívja fel, mert gond van. A telefonáló azt mondta, hogy várpalotai házukban, ahol a nő és kisfia tartózkodtak, be vannak törve az ablakok.



A portálnak az asszony elmondta azt is, úgy tudja, megölt menyének szétverték a fejét. Az asszony elmondta, pénteken költözött volna fia és családja is Komárom-Esztergom megyébe Várpalotáról. Gyanúja szerint szerelmi bosszú miatt történhetett a borzalmas eset.



Úgy tudni, hogy a nő brutális körülmények között halt meg. A nő és kisfia csomagolni jött ki a házba, ahol már nem lakott ott a család, azért voltak csak ketten az épületben. Pénteken jött volna értük a költöztető autó.



A fiatalember - a megölt nő élettársa - annyit mondott: van elképzelése, ki tehette.