Soroksári gyilkosság: újabb bizonyíték lehetett a börtönben ülő gyanúsított holmija között

2018.09.25

A gyilkossággal gyanúsított R. Szilveszter cellájában egy olyan, füzetből kitépett papírfecni lapult, amelyen az áldozat, Kardosné Gyurik Krisztina neve és megölésének dátuma (2013. szeptember 25.) szerepelt - értesült a Blikk.



"Amikor a védencemet meggyanúsították a Soroksáron történt gyilkosság elkövetésével, jegyzőkönyv készült a cellájában és a letétben lévő tárgyakról. Ezek között valóban volt egy összegyűrt lap, amelyen ezek az adatok voltak felírva. Ezen kívül találtak egy naplót, amelynek tartalmát azonban még én sem ismerem. A letétben pedig, ahol a bevonulásakor nála lévő dolgokat őrzik, a négy mobiltelefon mellett egy kötél is volt" - mondta el a portálnak dr. Lichy József ügyvéd.



A titokzatos fecni akár újabb bizonyítékul is szolgálhat, hogy R. Szilveszternek köze lehet a soroksári kocogó nő megöléséhez. Emellett az is a bűnösségére utal, hogy DNS-mintáját megtalálták az áldozat holttestén, Krisztina telefonját pedig a börtönletétben.



Ennek ellenére a pesterzsébeti férfi nem tett vallomást eddig a bűncselekménnyel kapcsolatban, szóban azonban annyit közölt a nyomozókkal: nem ő ölte meg a családanyát. A férfi azt elismerte, hogy az adott időben a helyszínen, a Vizisport utcában volt, és amikor meglátta, hogy egy férfi bántalmaz egy nőt, odament, behúzott egyet az erőszakoskodónak, majd biciklivel továbbállt. Állítólag eközben ő maga is megsebesült, így maradhatott DNS-e az áldozaton.



A gyilkosság 2013. szeptember 25-én történt. Az áldozat egy 36 éves nő volt, akit kocogás közben támadtak meg. Holttestére másnap hajnalban a szokásos futóútvonalához közeli bozótosban találtak rá. Támadója lemeztelenítette, speciális matrózcsomókat használva megkötözte, brutálisan megverte, megbecstelenítette, majd megfojtotta.