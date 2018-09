Tragédia

Pár hónapos kisbabát hagyott hátra a fertőrákosi lövöldöző

hirdetés

Szóváltást követően bántalmazta hozzátartozóit egy férfi pénteken Fertőrákoson, majd bezárkózott a házba és öngyilkos lett.



A férfi egy fejszenyéllel bántalmazta az őt meglátogató két rokonát, egyiküket feltehetően lőfegyverrel megsebesítette. A sértettek a szomszédba menekültek, az elkövető pedig bezárkózott a házába és nem jött elő, a rendőrök felszólítására sem.



A rendőrök valószínűsítették hogy lőfegyver van a férfinál, ezért a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségét kérték az elfogáshoz. A TEK munkatársai bementek a házba, ahol holtan találták a férfit.



A megyei rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.



A Kisalföld online tudósítása szerint a férfi az édesanyját és annak élettársát sebesítette meg, őket a mentők kórházba vitték.



A helyiek értetlenül állnak a történtek előtt, mert a férfi jó körülmények között élt és úgy tűnt, minden rendben van vele - írja a Blikk.



"Ez egy nagyon intelligens, jó család, szépen éltek. Az apuka már régen meghalt, az anya és az új élettárs rendszeresen járt vissza a fiatalemberhez. Az egész falu megdöbbent" – árulta el a lapnak az egyik szomszéd.



A férfit a faluban egy igazán jó embernek ismerték, aki mindig viccelt, a társaság mókamestere volt. Imádta a természetet, szeretett kutyájával, amikor csak tudott, gombászni járt a közeli erdőbe. Közösségi oldalán a pénteki tragédia előtt egy nappal posztolt egy vicces képet. Itt rótták le kegyeletüket az őt ismerők is: "Dolgos, szorgalmas, jó szakember voltál. A vidámságod, a jó kedved rengeteg emberre ragadt át" - fogalmazott az egyikük. "Magabiztos, szorgalmas és kiegyensúlyozott embernek ismertelek, de a Te eseted is alátámasztja, hogy mennyi titkot rejthet a legbelső én. Viszlát, Égi Gombaszakértő!" - írta egy másik.



A fiatalember párját a lap telefonon érte el, ő megerősítette a hírt, de nem kívánt többet mondani. A lap szerint pár hónapja született meg a kislányuk, aki most félárván maradt.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!