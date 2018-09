Közlekedés

Jókora baleset történt, máris befuccsolt a dugómentesítés az M0-áson

hirdetés

Hiába vezettek be a felújítások idejére új forgalmi rendet a Hárosi Duna-híd és a Soroksári Duna-híd közelében, a ma reggelen az sem segített.



A közútkezelő hiába próbál mindent megtenni a helyzet javításáért, ha a kamionosok és az autósok annyira nem figyelnek egymásra.



A felújítások miatti sor legtöbbször már amúgyis az M5-ös, M51-estől szokott állni, most ráadásul Dunaharaszti térségében – még a felújítással és a forgalmi rend változásával érintett rész előtt – egy jókora baleset is történt.



Két személyautó és egy teherautó ütközött össze az M0-s autóút 23-as kilométerszelvényénél, Dunaharaszti térségében, az M1-es autópálya felé vezető irányban. A balesetben egy ember megsérült, a mentők már ápolják. A fővárosi hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, ahol jelentős a torlódás - olvasható a katasztrófavédelem közleményében.



Az átépítésekkel érintett területen – a mostani baleset helyszínétől csupán néhány kilométerre – mától vezettek be új forgalmi rendet annak reményében, hogy ezzel csökkenthetik a torlódást.