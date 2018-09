Keresik a gyilkost

Ismét nyomoznak a Hajógyári-szigetről 12 éve nyomtalanul eltűnt fiú ügyében

Az akkor 17 éves szécsényi focista szórakozni indult egy barátjával egy diszkóba a Hajógyári-szigeten. Túl korán, este fél 10-kor értek oda, a diszkó még nem volt nyitva. Strehó ekkor azt javasolta, menjenek inkább haza. Az Árpád híd budai hídfőjéhez közeli szigetbejárón távoztak, majd a Duna partján sétáltak tovább a 6-os villamos megállója felé. A fiú barátja arrébb ment elvégezni a dolgát, Strehó ezalatt eltűnt. Barátja azt hitte, hazament egy taxival, ám soha többé nem került elő.



Az ügyet most ismét megnyitották, a Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés gyanúja miatt nyomoz - írja a Magyar Idők.



A lap azt írja: amíg V. László volt a Hajógyári-sziget ura, addig csak immel-ámmal keresték a fiút a rendőrök, de V. 2012-es elfogása után is sikertelen volt az ügy felderítése. Elképzelhető, hogy az egykor V. Lászlót védő T. György kezdhetett el beszélni a börtönben. A nyomozás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik.



V. László elfogása után a rendőrség 2012-től vizsgálni kezdte a Hajógyári-szigethez köthető eltűnéseket és haláleseteket. Három ember tűnt el, egy pedig vízbe fulladt. A szintén focista Rajnay Zoltánt barátai 2016. június 3-án a Hajógyári-sziget egyik diszkója előtt látták utoljára. Holttestét másfél héttel később találták meg a Dunában.



A gyanús eltűnések ügyében annak idején az is elterjedt, hogy szervkereskedők állhatnak a háttérben.