Erőszak

Megnevezték az erőszakkal gyanúsított vízilabdázókat

A TV2 Tények szombat esti műsorában megnevezték a két vízilabdást, akiket egy 11 éves kislány megerőszakolásával gyanúsítanak. 2018.09.15 19:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A hírműsor "Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt az erőszakoló" címmel közölte a kislány elleni erőszakról szóló riportot.



Kósz Zolán 51 éves, olimpiai bajnok vízilabdázó Sydney-ben volt a magyar csapat kapusa, de ezen kívül többszörös Európa-bajnok valamint az 1998-as világbajnokság ezüstérmet szerző csapatának is tagja volt. 2018-tól az OSC másodedzője. Petőváry Zsolt 220-szoros magyar válogatott, de nem volt egyszer sem olimpiai bajnok. Egyébként Petőfi Sándor egyenesági leszármazottja.



2009-ben Petőváry Zsolt hivatalos személy elleni erőszak, garázdaság és rongálás miatt 10 hónap, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, Kószt pedig 75 ezer forint pénzbüntetésre ítélték ittas vezetésért. 2007 november 23-án Budán, az Alagút utcában rendőrök igazoltatták Kószékat, a kapus ittasan vezetett és összebalhéztak a rendőrökkel. Be akarták vinni a kapitányságra, mikor Petőváry az egyik intézkedő rendőr kezét ellökte, kiabált, közéjük akart rontani, egyiküket megütötte, és egy rendőrautót megrongált. A két férfi mintegy 30 éve barátja egymásnak.



Még pénteken robbant a hír, mi szerint két sztársportoló hónapokig szexuálisan zaklatott egy 11 éves kislányt, akinek a szülei feljelentést tettek, a rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben.



Ma megszólalt a gyerek ügyvédje is, azt mondta, ilyen durva esettel még nem találkozott.