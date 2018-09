Erőszak

Tiszta a lelkiismerete a nemi erőszakkal gyanúsított vízilabdázónak

Két sztársportoló hónapokig szexuálisan zaklatott egy 11 éves kislányt, akinek a szülei feljelentést tettek, a rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben. 2018.09.15 14:01 ma.hu

A Blikk számolt be elsőként arról az esetről, hogy két sztársportoló hónapokig szexuálisan zaklatott egy 11 éves kislányt, akinek a szülei feljelentést tettek, a rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben.



A Bors péntek este a TV2 Tények alapján azt írta, hogy a sportolók vízilabdázók voltak, az egyik egy olimpiai bajnok, a másik pedig egy családos apa, az eset pedig egy Budapesthez közeli település sportegyesületében történt meg. A most 13 éves lányt saját edzője és egy másik vízilabdázó zaklatta a vád szerint.



A Tények szerint a lányt jövő héten fogják nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálat alá vetni.



A kislány ügyvédje még nem találkozott ilyen durva esettel.



A gyanúsítottakat elég konkrétan körülírták, vannak, akik már meg is nevezték őket. A Bors utolérte az egyiküket, egy már visszavonult olimpiai bajnok vízilabdázót, aki annyit mondott, hogy tiszta a lelkiismerete.