Erőszak

Vízilabdázók erőszakolhatták meg a 11 éves lányt

Két sztársportoló hónapokig szexuálisan zaklatott egy 11 éves kislányt, akinek a szülei feljelentést tettek, a rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben. 2018.09.15 07:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Blikk számolt be elsőként arról az esetről, hogy két sztársportoló hónapokig szexuálisan zaklatott egy 11 éves kislányt, akinek a szülei feljelentést tettek, a rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben.



A Bors péntek este a TV2 Tények alapján azt írta, hogy a sportolók vízilabdázók voltak, az egyik egy olimpiai bajnok, a másik pedig egy családos apa, az eset pedig egy Budapesthez közeli település sportegyesületében történt meg. A most 13 éves lányt saját edzője és egy másik vízilabdázó zaklatta a vád szerint.



A Tények szerint a lányt jövő héten fogják nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálat alá vetni.



Az Index is elküldte a kérdéset a rendőrségnek, akik annyit válaszoltak, hogy az ügy körülményeit a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szexuális erőszak gyanúja miatt indított nyomozásban vizsgálja. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem adtak róla.



A lány évekig próbálta magában tartani a dolgot, és csapattársai is próbálták meggyőzni, hogy tartsa titokban a megaláztatást, de nem bírta to­vább, és egy saját kézzel írt levélben leírta egy ismerősének a szexuális aktusokat, azok helyszíneit, körülményeit. A lány családja tett feljelentést a rendőrségen, amihez csatolták ezt a levelet.



A rendőrség azt ígéri, napokon belül nyomozati cselekmények várhatók a kiemelten kezelt ügyben.