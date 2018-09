Mentők

Telefonon keresztül vezette le élete első szülését a mentőápolónő, ő is elérzékenyült, amikor felsírt az újszülött

Egy kismamánál nemhogy elfolyt a magzatvíz, de már a baba hajas fejbőre is látszott. 2018.09.14 09:09 ma.hu

"Idén nyáron kezdte meg szolgálatait a miskolci mentésirányításon az a fiatal mentőápoló nő, aki egy pánikban lévő édesanya segélyhívását fogadta a reggeli órákban.



A bejelentés szerint egy kismamánál nemhogy elfolyt a magzatvíz, de már a baba hajas fejbőre is látszott.



Fiatal bajtársnőnk irigylésre méltó nyugalommal és magabiztossággal kezelte a segélykérést, miközben azonnal mentőegységeket indított a helyszínre. Információt ugyan alig tudott nyerni a telefont egymásnak adogató rokonoktól, de ennek ellenére rendkívüli empátiával instruálta a helyszínen aggódókat, hogyan segítsék világra az újszülöttet.



Hatalmas volt a pánik és a hangzavar. Telefonon keresztül is érezni lehetett az ijedtséget és a tanácstalanságot - mondta bajtársnőnk, aki maga is elérzékenyült, amikor a vonal végén meghallotta felsírni az újszülöttet. Ezzel szinte egy időben érkeztek a mentőegységek, akik az egészséges újszülöttet és édesanyját ellátás után, stabil állapotban szállították kórházba" - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.