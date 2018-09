Baleset

Kollégiumtűz - Az ELTE teljes körű kivizsgálást kért az illetékes hatóságtól

Egyelőre nem tudni mi okozta a tüzet hétfő este a XI. kerületi Dayka Gábor utcai kollégiumban; az ELTE teljes körű kivizsgálást kért az illetékes hatóságtól - közölte az intézmény kedden az MTI-vel.



Közleményükben azt írták: az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium "B" épületének egyik földszinti szobájában keletkezett a tűz hétfő este 19 óra körül. A riasztórendszerek rendeltetésszerű működésének köszönhetően az épületet a kollégium dolgozói gyorsan és problémamentesen kiürítették. Néhány percen belül a helyszínre érkeztek a tűzoltók is, akiknek körülbelül 19 óra 30-ra sikerült is eloltania a tüzet. Az érintett földszinti szoba azonban teljesen kiégett.



A tűz idején senki nem tartózkodott a szobában, így senki sem sérült meg.



A tűzeset a "B" épületrészben lakó mintegy 374 hallgatót érintette közvetlenül, közülük legtöbben már vissza is költözhettek a kollégiumba, 45 embert átmenetileg az ELTE más intézményeiben - elsősorban a teljesen felújított és néhány hete átadott Nagytétényi Úti Kollégiumban - helyezték el - olvasható az egyetem közleményében.