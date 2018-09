Bűnügy

Egy fiatal borászt vertek halálra Badacsonyban

hirdetés

police.hu

Az ügyben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított. A rendőrök két embert állítottak elő - közölte korábban a rendőrség.



Az Index azt írja, az áldozat egy fiatal füredi borász, akinek a barátnője is végignézte a verekedést.



Úgy kezdődött, hogy egy fiatal társaság beszélgetett egy parkolóban, amikor egy autó a behajtani tilos tábla ellenére is be akart hajtani, majd oda akart állni, ahol a társaság is állt. Konfliktus alakult ki, az autóban ülő két férfi kiszállt, majd durván bántalmazni kezdték a társaság egyik tagját. Szemtanúk szerint még akkor is rugdosták, mikor már a földön volt.



Mikor a fiatalember már nem mozdult, a két férfi el akart hajtani, ám az odaérő biztonságiak megpróbálták megállítani őket. Ezután egy oszlopnak hajtottak, majd az árokban végezték.



Az áldozatot a járókelők és a mentők is megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült.



A rendőrség vasárnap délben azt közölte, indítványozták a két gyanúsított letartóztatását, akik mindketten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakosok, egyikük 29, másikuk 34 éves.



"Amire egész nyáron számítani lehetett, az most bekövetkezett, hiába próbáltam hetek óta felhívni sokak figyelmét a tarthatatlan állapotokra! Bízom benne, hogy az érintettek (rendőrség, önkormányzat, vállalkozók stb.) magukba néznek, és nem marad következmények nélkül ez a tragédia! Döbbenet és tehetetlenség amit érzek, ha már más nem érzi a felelősséget, én mélységesen szégyellem magam a település és az önkormányzat nevében is, hogy ez megtörténhetett! Őszinte részvétem minden hozzátartozónak!" - írta az eset után a Facebookon Laposa Bence borász.



A férfi az Indexnek elmondta, a település ezen részén a kínálat egy része sok esetben olyan közönséget vonz, akik közt az utóbbi időben egyre több a balhé és a verekedés, ráadásul a rendőrségi jelenlét egyáltalán nem elegendő.



A fiatal borász emlékére megemlékezést szerveztek vasárnap este hatra.