Bűnügy

Agyonverték a barátjukat, négy évvel korábban szabadulhatnak a kaposvári fiatalok

Az idei karácsonyt már otthon tölthetik azok a fiatalok, akik tíz évvel ezelőtt különös kegyetlenséggel végeztek barátjukkal. 2018.09.05 09:44 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Négy évvel korábban szabadulhat a börtönből az a két fiú, akik 2008-ban verték agyon barátjukat Kaposváron. Alig két hónap múlva már a szabadságot élvezhetik, amit jó magaviseletükkel vívtak ki. Tíz évvel ezelőtt a két fiatal először egy tóhoz csalta, majd ott agyonverte diáktársukat. Először egy vascsővel ütlegelték, majd egy tízkilós követ ejtettek a fejére. Az áldozat halálát végül fulladás okozta. Tettüket az elkövetők azzal indokolták, hogy barátjuk nagyképűvé vált, már nem akart velük barátkozni. Az akkor még 17 éves gyilkosokra 14 év letöltendő börtönbüntetést szabtak ki.

A fiatalkorúak már a börtönben is mindent megtesznek általában, hogy visszailleszkedjenek a társadalomba, amihez pedagógusi és pszichológiai támogatást is kaphatnak, amennyiben igénylik - erről beszélt Végh József az ATV Start című műsorban. A kriminálpszichológus szerint az elítélt két fiú jól illeszkedhetett a börtönviszonyokhoz, fegyelmezetten viselkedhettek, emiatt kaphatnak szerinte feltételes szabadságot. A szakember arról is beszélt, hogy az elítéltek és szabadultak azt érezhetik, hogy bélyeget sütnek a homlokukra, akkor is, ha ez nem így van, ez pedig ahhoz vezethet, hogy olyan érzésük lesz, mintha figyelnék őket.

A kérdésre, hogy a társadalom mennyire lehet biztos abban, hogy felnőtt férfiként már nem képesek arra a bestiális kegyetlenségre, mint tették azt tinédzserként, Végh József úgy felelt: nem szilárd, hanem változó értékrendje van annak a korosztálynak, amelyikben ők is elkövették tettüket. Maga az érték, hogy "légy szerény, ne legyél nagyképű" az egy pozitív dolog, ugyanakkor az már más kérdés, miképpen akartak ennek érvényt szerezni. A szakember azt is kiemeli, hogy hormonális változások történnek ilyenkor a szervezetben, és a fiúk agresszívebbé is válhatnak ettől, amihez éretlenség is párosulhat, majd kiemelte, hogy a bűncselekményt ketten követték el, egymást támogatva érzelmileg.

Felmerül ilyenkor a kérdés, hogy egy adott bántalmazó fél milyen családi háttérből érkezett, esetleg maga is bántalmazott gyermek volt-e. Végh József szerint a bántalmazott megtanulhatja, hogy agresszióval lehet érvényt szerezni a saját akaratának, de ez az elromlott kommunikáció folytatása. Majd hozzátette: "engem is vert apám, mégsem lettem agresszív". A szakember szerint aggasztó jel lehet, ha valaki visszahúzódó, hiszen ott elfojtott agresszióval lehet számolni. Mint mondta, nem csak az agresszív, aki kifelé mutatja, hanem az is, akiben belül gyűlik, és az egyszer csak "belerobban egy őrült cselekvésbe".

Ha valaki mélyen vallásos, akkor az segíthet a feldolgozásban, a megbocsátásban, azzal, hogy "kibeszéli magát". Persze a sebek újra felszakadhatnak az elhunytak hozzátartozóiban, mint ahogyan ebben az esetben is átélhetik, amint a kettő fiú kiszabadul a börtönből- magyarázta Végh, aki szerint, bár az érdeklődés megvan a tanárok részéről is, hogyan lehetne kiszűrni az agressziót, vagy legalábbis észrevenni az osztályteremben, a legtöbb pedagógus túlterheltek, ezért erre már nem igazán marad idejük.