Szülei előtt kínozta a gyereket a rabló - újabb részletek a tatai betörésről

Késsel szurkálta a megkötözött gyerek ujját, így akarta rávenni a szülőket, hogy adják át értékeiket. 2018.09.04 10:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elkövető négy társával 2017 márciusában éjjel két órakor a garázst felfeszítve jutott be a tatai ingatlanba. A símaszkot viselő férfiak a hálószobában egy férfit, egy nőt és két gyermeket gyorskötözővel megkötöztek.



Az egyik rabló a férfit ököllel többször megütötte, majd az egyik gyermek ujját késsel szurkálta, ezzel akarta rávenni a szülőket arra, árulják el, hol tartják értékeiket. Miután az elkövetők az áldozatokat egy alagsori szobába zárták, a házból készpénzt és nagy értékű órákat tulajdonítottak el; a kár meghaladta a hét és fél millió forintot.



A Blikk úgy tudja, a bűnözők egy jól menő vállalkozás igazgatóját szemelték ki áldozatul. A férfi édesapja a leggazdagabb magyarok top százas listájára is felkerült néhány évvel ezelőtt.A villát risztórendszer is védte, ám azt a betörők kiiktatták.



Egyiküket fél évre rá elkapták a rendőrök, azóta rács mögött várja az eljárás végét. Társait azonban azóta se sikerült azonosítania a rendőröknek, ahogy a pénz se került elő. Az elkövető ellen a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség egyebek mellett jelentős értékre, felfegyverkezve, csoportosan elkövetett rablás miatt most emelt vádat.



Az ügyészség indítványozta, hogy ha a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, úgy a bíróság 10 év fegyházbüntetésre, valamint ugyanennyi időre a közügyektől való eltiltása ítélje, továbbá kötelezze a mintegy tíz és fél millió forint bűnügyi költség megfizetésére.



