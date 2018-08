Bűnügy

'Gulyást csináltam belőle' - horrorisztikus részletek a Fertő-tóban megtalált magyar lány haláláról

Emberi torzóra bukkantak a Fertő tóban Rust városánál idén márciusban. Később több más testrészt is találtak a hatóságok, és hosszas nyomozás után beigazolódott a gyanú: egy magyar lány vesztette életét.



N. Zsuzsanna egy nemzetközi segélyszervezetnél ismerkedett össze a börtönviselt Alfred U.-val. A nő nem maradhatott estére a szállón, így a férfi befogadta. A gyilkos akkor azt vallotta, szeretkezni akart Zsuzsannával, ám ő kinevette, ezen dühödött fel.



Most újabb hátborzongató részletek derültek ki a bécsi kannibál rémtetteiről - írja a Blikk. A férfit kezelhetetlenként jellemezte szakvéleményében a vele foglalkozó elmeorvos.



Alfred U. megrázó részletességgel számolt be az elmeorvosnak arról az éjszakáról. Elárulta, hogy miután végzett a lány feldarabolásával, a maradványokat kukászsákokban vitte a tóparti épülethez, ahol a vízbe szórta azokat. Később vette észre, hogy a lakásán még maradtak testrészek.



"És akkor az a hülye ötlet jutott eszembe, hogy körülbelül egy kilóból fasírtot készítek, ugyanennyiből pedig gulyást főztem. Valahol azt olvastam ugyanis, hogy így lehet biztonsággal emberi húst fogyasztani" - idézte a gyilkos szavait a napilap.



A bécsi kannibál jelenleg a rácsok mögött várja sorsa alakulását, nemsokára vádat emelhet ellene az ügyészség gyilkosság miatt.