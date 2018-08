Bántalmazás

Kinyitotta az ablakot, ököllel ütötték meg az idős nőt a trolin

Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ököllel ütött arcon egy 67 éves nőt egy férfi Budapesten, a 76-os trolibuszon - írja a Blikk. A bántalmazott nő lánya a lapnak elmondta, hogy édesanyja stresszhelyzetben, pláne meleg időben pszichés fulladással küzd, gégeműtéten is átesett.



A nő fülledt időben tartott hazafelé, nyitott ablaknál keresett helyet, hogy jobban kapjon levegőt. A mögötte ülő, 50-60 év körüli férfi arra kérte, csukja be az ablakot, mert fáj tőle a füle. A nő erre elmondta, hogy nehezen kap levegőt, ezért szeretné nyitva hagyni. "Ezután a férfi előrenyúlt, majd becsukta, anyukám pedig kinyitotta” – mondta el az érintett lánya, hozzátéve, hogy ez többször is megismétlődött.



Egy szintén a trolin utazó nő arra kérte a férfit, higgadjon le, az idős nőnek pedig azt mondta, hagyja nyugodtan nyitva az ablakot, és tegye oda a kezét, hogy ne lehessen újra becsukni.



A férfi ezután káromkodott, és ököllel úgy megütötte a nőt, hogy belilult, bedagadt az arca.



A történtek miatt rendőrségi feljelentést készülnek tenni, a lap által megkérdezett ügyvéd szerint öt év börtönre is ítélhetik a dühöngő férfit, ha megállapítják, hogy a bántalmazott asszony nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedhetett volna.