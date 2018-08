Bűnügy

Agyonlőtte a szomszéd kiskutyáját, aztán drogot találtak nála

Lelőtte szomszédja kutyáját egy férfi augusztus 25-én a reggeli órákban Medgyesbodzáson. Az állat bement a férfi bekerítetlen udvarára, ekkor érte a találat. A rendőrséget a kutya gazdája értesítette, miután vérnyomokat talált a férfi háza előtt - írja a police.hu.



Az intézkedő rendőrök az udvar hátsó részében megtalálták a kölyökkutya tetemét. A 46 éves férfi nem tagadta, hogy ő lőtte le az állatot, de azt állította, hogy légpuskát használt. A rendőrök azonban a kutya sérüléséből arra következtettek, hogy a férfi lőfegyvert tarthat otthon.



A házkutatás során engedély nélkül tartott puskákat és lőszereket is találtak a nyomozók, ezeken kívül pedig egy udvari melléképületben, dobozokban és zacskókban is szárított cannabis került elő.



A rendőrök ezután alaposan átnézték a kert hátsó részét és egy fákkal sűrűn benőtt területen 29 tő kender növényt találtak.A nyomozók a töveket és a szárított növényeket is lefoglalták, hatóanyag-tartalmukat pedig szakértők vizsgálják meg.



A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettének gyanúja, kábítószer birtoklása bűntettének gyanúja és állatkínzás vétség gyanúja miatt indított eljárást a férfi ellen.