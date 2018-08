Szabályozás

Rendőrt hívott a sofőr egy családra, mert vizet ivott az ötéves kislányuk a buszon

Az eset a miskolci Auchan-Avasi kilátó járaton történt. A rendszeresen erre utazók szerint a sofőr "mindig ezt csinálja". 2018.08.20 18:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Húsz percen át nem indult el a sofőr, majd rendőrt hívott, mert egy ötéves kislány ásványvizet ivott a vasárnap esti 18:10-es miskolci Auchan-járaton. Az esetet videóra is vették, a feltöltő szerint a menetrend szerinti járaton ráadásul kép is jelzi hogy, pet-palackból vizet inni szabad. A felvételen az is látszik, hogy a szülők odamentek a sofőrhöz és fennhangon veszekedtek vele. A buszvezető pedig tovább problémázott, majd végül rendőrt hivott a családra - írta a hvg.hu.