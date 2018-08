Brutális baleset

Korhadt faág szakadt rá egy motorosra Budapesten, eltörött a gerince

Korhadt faág szakadt rá egy 24 éves motorosra a XIII. kerületi Lehel úton - írja a Blikk.



A férfi épp hazafelé tartott, mikor megtörtént a baleset. "Az utolsó emlékem, hogy egy reccsenést hallok, majd lombokat látok magam előtt. A következő kép, hogy a mentők szólnak: ne mozogjak, majd számolni kezdenek és átraknak egy ágyra. Iszonyatos fájdalmat éreztem"- mesélte a lapnak.



A mentőszolgálat csak egy kocsit riasztott, amely 10 perc alatt a helyszínre ért, de ez idő alatt szolgálaton kívüli mentőautók álltak meg a helyszínen. A riasztott mentő kiérkezéséig egy, a helyszínen lévő honvédségi orvos ügyelt Erikre, majd a mentők rögzítették, infúziót és fájdalomcsillapítót adtak neki. A férfi a röntgen és az ultahang után órákat várt a CT-vizsgálatra törött gerinccel, és csak azután kapott fájdalomcsillapítót, végül másnap este 5 órán át műtötték, amikor is a gerincét összecsavarozták. A műtét sikeres volt.



A férfi kártérítési pert indított a fát kezelő cég ellen, sérülése mellett ugyanis motorja és bukósisakja is totálkáros lett. A varratokat két hét múlva kiszedik, de egy éven belül ismét műteni kell, és most 1-2 évig nem is dolgozhat.



A férfi akár 2-3 millió forintos sérelemdíjra is számíthat, ha kiderül, hogy a fa fenntartója nem tett eleget a karbantartási kötelezettségének, és a fa korhadt állapotban volt - mondta el egy ügyvéd a lapnak.



A Blikk azt írja, a motoros balesete után 1-2 órával később egy arra járó kabrióra is rászakadt egy ág ugyanarról a fáról. Az autó sofőrje szintén megsérült, s a fát csak azután vágták ki. A lap úgy tudja, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt rendelt el nyomozást.