Megvertek egy szíriai-kanadai előadót a Szigeten, mert romának hitték

Megvertek a Sziget fesztiválon múlt pénteken egy, a kanadai Vancouverben élő, de damaszkuszi születésű írót és melegjogi aktvistát, Danny Ramadant, aki a könyvéről tartott előadást. Fiatal, fehér férfiak bántalmazták, mert azt hitték, hogy roma.



A történetet a kanadai nagykövet, Isabelle Poupart osztotta meg a Twitteren #NotMySziget (Nem az én Szigetem) hashtaggel. "2018-ban. Európában. Ez elfogadhatatlan. Harcoljunk együtt a rasszizmus és az előítéletek ellen" - írja.

Given the strong #AgainstRacism focus and the inclusive spirit at #Sziget2018, it was very shocking for me to learn that last Friday, a group of white young men verbally & physically assaulted the Damascus-born now Vancouver-based author & LGBTQ activist @DannySeesIt ...