Baleset

Megszólalt a vakvezető kutyát elütő nő

Súlyos balesetet okozhatott volna egy figyelmetlen autós nemrégiben Budapesten. Az esetről felvétel is készült, melyet a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége(MVGYOSZ) tett közzé. A látássérült férfi és kutyája éppen egy Vakvezetőkutya Közlekedésbiztonsági vizsgán vettek részt. Egy kereszteződésnél álltak, majd mikor átkeltek volna az úttesten, váratlanul bekanyarodott egy piros autó az utcába. A kutya feje a kocsin koppant.



A piros autót vezető nő megkereste az ATV Híradóját és elmondta, szerinte ő már befordult autójával, mikor a páros lelépett az úttestre. Úgy gondolja, a felvételen is látszódik, hogy nem ő ütötte el az ebet, hanem az ment neki az autójának. Ezzel szerinte meg is bukott a közlekedésbiztonsági vizsgán. Mint mondta, azért hajtott tovább, mert nem érzékelte, hogy elsodorta a kutyát.



Az állat gazdája ezzel szemben azt nyiltakozta: "A kutyának a fejét elkapta a hátsó sárvédővel, és egy hatalmasat koppant. Mindnyájan nagyon megijedtünk, főleg én a kutya miatt, mert magamon éreztem, hogy velem nem lesz gond. A kocsi az továbbhajtott."



"Ilyet mindenki elkövet, sajnos, de a helyes eljárás az az, hogy lassan érkezek, ránézek az ott álló gyalogosra, ha és amennyiben mutat szándékot, hogy elindul, akkor átengedem. Ha nem, akkor fokozott óvatossággal és nagyon lassú tempóval megpróbálhatok elmenni előtte. Én a felvételen úgy láttam, hogy viszonylag lendületesen érkezett az autó" - mondta el az ATV-nek Köves Szilárd vezetéstechnikai szakértő.



A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola kiképzője annyit fűzött hozzá a történethez, hogy semmiféle hibát nem követett el a kutya.