Gyilkosság

Váratlan fordulat a soroksári futó nő meggyilkolása ügyében

Nem egyezik annak a férfinek a DNS-e az áldozat testén talált anyagmaradványokkal, akiről a volt élettársa a rendőrségnek azt vallotta, hogy ő lehet a Soroksár külterületén öt éve megölt nő, Gy. Krisztina gyilkosa – értesült a PestiSrácok.hu. A rendőrség a férfi korábbi munkatársait is ellenőrizte, ám a portál szerint az eredmény esetükben is negatív lett.



Gy. Krisztina volt férjét, Kardos Lajost a közelmúltban megkereste egy számára ismeretlen nő, aki biztos volt benne, volt élettársa, N. ölte meg Gy. Krisztinát. A rendkívül agresszív embernek leírt volt élettárs a gyilkosság idején közvetlenül Krisztina szokásos futóútvonala mellett dolgozott házszigetelő munkásként. A nő szerint a szakításuk után azzal fenyegette őt, hogy megöli. Kardos szerint az asszony azt állította, akkor döbbent rá, hogy volt párja lehetett a gyilkos, amikor minden cikket elolvasott a gyilkosságról - írta az Infostart.



A nő tanúvallomást tett, és elmondta: 2013. szeptember 25-én, a gyilkosságot követő időben N. hazament lakóhelyére, ám a keze csúnyán bedagadt, az arcát összekarmolták. Amikor rákérdezett, mi történt, azt állította, hogy összeverekedett a barátjával. Az asszony szerint akkor sérülhetett meg, amikor Krisztina védekezett a támadása ellen. A nyomozás során a kamerafelvételek alapján a rendőrök kerestek egy szürke Renault Megane-t, amely akkor hajtott be a kocogóútra, amikor az asszonyt megölték. N.-nek éppen ilyen autója volt, amelyet nem sokkal később egy bontóba adott be.



A rendőrség vizsgálta az asszony vallomásában elmondottakat, az igazságügyi szakértők pedig DNS-azonosítást végeztek: a férfi édesanyjától rögzített DNS-hordozó anyagból kinyert DNS-t hasonlítottak össze az áldozat testéről rögzített, középkorú férfitól származó anyagmaradvánnyal. A PestiSrácok.hu szerint a DNS-azonosítás negatív lett, így szinte biztosra vehető, nem a nő volt élettársa gyilkolta meg Gy. Krisztinát.