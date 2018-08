Sokkoló

Tragédia: öngyilkos lett Pásztor Anna rajongója

hirdetés

Alig pár nappal azután, hogy késsel akartak az énekesnő életére törni, újabb sokkoló eset látott napvilágot.



"Négy hónappal ezelőtt egy fiatal, angyalarcú fiú ezoterikus vezetőt látott bennem. Nyugtalan volt és depresszív, aztán egy napon írt nekem egy búcsúlevelet, majd megölte magát. Úgy tudom, régóta komoly pszichiátriai problémákkal küzdött” - mondta el Pásztor Anna a Borsnak.



Az elmúlt időszak eseményei nagyon megviselték az Anna and the Barbies énekesnőjét, ezért eldöntötte, hogy változtat hozzáállásán.



"Az embereknek és nekem is el kell fogadnom, hogy nem pszichológus, hanem előadóművész vagyok. (…) nem foglalkozhatok minden egyes rajongóm lelkével, mert az engem is felemészt. Elegem van abból, hogy hétéves kislányok zsarolnak azért, mert nem adok nekik szerelmi tanácsokat, vagy felnőtt emberek kiborulnak, ha a koncertek után nem ápolom órákig a lelküket. Visszaélnek a jóindulatommal és szétszednek engem! Éppen ezért a jövőben sokkal nagyobb szabadságot fogok tartani a rajongóimmal” - jelentette ki.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!