Orvoshoz kellett mennie

Levágta lábáról a nyomkövetőt a Dózsa György úti gázoló

Mint az ismeretes, M. Richárd két ember halálát okozta tavaly májusban, amikor legalább 135-140 km/órás sebességgel csapódott Mercedesével egy balra kanyarodó Citroenbe. A baleset miatt két család élete tönkrement, ennek ellenére csak házi őrizetet rendelt el a férfival szemben az ügyészség: először nyomkövető nélkül, majd nyomkövetővel.



A Blikk most arról ír, hogy rendőrök vitték orvoshoz a férfit, így ha csak rövid időre is, de lekerült róla a nyomkövető.



"Orvosi vizsgálatra, egészen pontosan MRI-re voltam hivatalos. A szerkezet feladata az volt, hogy megállapítsa, a gerincem, illetve a bokám hogyan gyógyult a baleset óta, viszont a gépnek bezavart volna a nyomkövető, ezért vághattam le. E rövid idő alatt mindenhova kísértek a rendőrök, egy másodpercre se vették le rólam a szemüket. Még a gépnél is ott álltak mellettem, majd kikísértek" - mondta el a lapnak M. Richárd.