Gyilkosság

Holttest nélkül is lezárják hamarosan a VV Fanni ügyet

A rendőrség annyi bizonyítékot gyűjtött össze, hogy az ügyészség akár holttest hiányában is vádat emelhet B. László ellen. 2018.08.03 07:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Heteken belül lezárják a tavaly november óta tartó nyomozást, ami alapján vádat emelhetnek a gyanúsított B. László ellen - értesült a Blikk. Úgy tudni, a rendőrség annyi bizonyítékot gyűjtött össze, hogy akár holttest nélkül is vádat emelhet az ügyészség.



Az viszont még nagy kérdés, hogy sikerült-e annyi vallomást, informatikai, nyom- és igazságügyi orvos szakértői véleményt begyűjteni, amelyek akár a gyilkosság minősített esetét is alátámaszthatják. Azaz kiderülhet, hogy előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból kellett-e meghalnia Novozánszki Fanninak. Ez ugyanis jóval nagyobb büntetést vonna maga után.



A család ügyvédje, dr. Lichy József szintén úgy értesült, hogy a rendőri munka a vége felé jár.



A nyomozás lezárulása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem keresik tovább VV Fanni holttestét, a kutatás folytatódik. Eddig több százmillió forint a nyomozati költség, speciális keresőkutyákat és a legmodernebb eszközöket is bevetették már az egész országra kiterjesztett keresés során.