Bűnügy

Soroksári gyilkosság: DNS-mintát vettek a feltételezett tettes anyjától

Vallomást tett a rendőrségen egy nő, aki azt állítja, volt élettársa végzett a soroksári kocogó nővel. 2018.08.02 08:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 36 éves Kardosné Gyurik Krisztina meztelen holttestére otthona közelében bukkantak rá 2013. szeptember 25-én, nyakában kötél volt. A tettes kiléte a mai napig rejtély.



Most egy új vallomás hozhat áttörést az ügyben: jelentkezett a rendőrségen egy nő, aki azt állítja, volt élettársa végzett a soroksári kocogó nővel.



Mint kiderült, nemcsak az emlékfutásról készült fotókon, hanem a rendőrség által korábban közzétett felvételen is felismerte a férfit, akinek ráadásul ugyanolyan Reanult Megane autója volt, mint amit a rendőrök is kerestek. A kocsit nem sokkal a gyilkosság után bontóba adta - írja a Bors.



Mivel a férfi egy évvel a gyilkosság után öngyilkos lett, a nyomozók az anyjától vettek DNS-mintát, ami döntő bizonyíték lehet - írja a 24.hu.



Az asszony teóriáját erősítheti, hogy a rendőrök volt barátja kollégájának DNS-ére is kíváncsiak.



Korábban az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságának kiemelt életellenes ügyeket felderítő főosztályának vezetője elárulta, hogy két olyan embert keresnek, akik vizsgálataik szerint nem rokonok, egyikőjük domináns, a másik neki alárendelt volt, feltehetően életkora miatt.



A rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva nem ad tájékoztatást.