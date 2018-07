Tragédia

Sokkoló: Felgyújtotta magát egy nő Cigándon

Vasárnap érkezett a riasztás a 112-es központba, hogy Cigándon egy nő éghető anyaggal öntötte le magát, majd meggyújtotta azt. Bár hamar eloltották, de így is mentőhelikopterre volt szükség – közölte a Boon.hu-ra hivatkozva a Blikk. Az okokról és a nő jelenlegi állapotáról egyelőre nem lehet többet tudni.



Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is.