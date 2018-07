OMSZ

A mentők mellé a papot is kihívták egy fővárosi nőhöz

Egy VIII. kerületi lakásba riasztották a Bázis Mentőállomás rohamkocsiját. Egy nő esett össze, aki nem vett levegőt. 2018.07.24

"Kiérkező bajtársaink gyors vizsgálatot követően azonnal megkezdték a beteg újraélesztését.



Bár az összeszokott mentőegység tagjai már jó pár éve a mentőhivatást gyakorolják, ami az ellátás közben történt, még őket is meglepte. Egy pap érkezett reverendában a helyszínre, akit a család értesített az újraélesztésről. A beteg életéért így már négyen is küzdöttek, ki-ki a maga módján.



A mentőorvos lélegeztetett, az ápoló a gyógyszerekkel volt elfoglalva, a gépkocsivezető a mellkasi nyomásokat végezte, miközben a tiszteletes hangos imádkozásba kezdett a beteg mellé térdelve. Bár a mentők saját szavukat is alig hallották a szenténektől, amihez a család többi tagja is csatlakozott, nem zavarta őket a betegért vívott küzdelemben.



A beavatkozás hosszú percekig tartott, míg a beteg vérkeringése és valamivel később a légzése is visszatért.



A minden szempontból emeltszintű újraélesztést követően bajtársaink végül stabil állapotban szállíthatták kórházba az asszonyt. Mielőbbi felépülést kívánunk! Bajtársainknak gratulálunk!" - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.