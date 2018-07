Állatkínzás

Agyonlőtte egy kecskeméti család díjnyertes kutyáját egy 16 éves fiú

Horgászni indult egy kecskeméti család a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagyrévre. A hosszúhétvégére magukkal vitték két yorki kiskutyájukat is.



Velük játszott a kertben a család egyik tagja, egy 12 éves kislány. Az édesanya bement a házba, hogy főzzön egy kávét, de mire visszaért az egyik kutya már nem volt a kertben.



"Keresni kezdtük, rohantunk ki az utcára, de akkor már ott feküdt, a második szomszéd portája előtt, a házunktól mintegy harminc méterre" - nyilatkozta az édesanya a baon.hu-nak.



A kisállatot egy 16 éves fiú lőtte le, feltehetően egy légpuskával. A lövés a a kutya tüdejét érte, amitől azonnal elpusztult.



"Nico egy fajtatiszta, díjnyertes fedező yorki kutya volt, több szépségversenyt is nyert, rendszeresen kutyakozmetikushoz hordták gazdái" - írta a lap.



A fiú először tagadta, de később beismerte tettét. A lap megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságot is. Az ügyeletes szóvivő arról tájékoztatta őket, hogy "a bűncselekménnyel kapcsolatban a kiskorú elkövetőt a rendőrök elfogták, ellene eljárást indítottak."



Mivel a fiú betöltötte a 14. életévét akár három évet is kaphat.



(Címlapképnünk illusztráció!)