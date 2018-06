Állatkínzás

Kutyafejet talált egy 14 éves tinédzser Helvécián - a kaput és a betont is vér borította

hirdetés

Egy 14 éves fiatal látta meg a kutyafejet szombat délután a Bács-Kiskun megyei Helvécián, a Petőfi utcán egy kapu előtt. A kerítésen benézve észrevette az állat testét is, a kaput és a betont vér borította.



A fiú azonnal értesítette a Szurkolók az állatokért mozgalom vezetőit, akik két autóval azonnal elindultak Helvéciára. Az Argos Állatvédelmi Egyesület munkatársai értesítették a rendőrséget. Vezetőjük is a helyszínre ment, ahol megvárták a hatósági állatorvos érkezését is.



A Szurkolók az állatokért mozgalom tagjai a látottak alapján azt feltételezik, hogy a kutyát lefejezhették. A rendőrségi vizsgálat több órán keresztül zajlott. „A tetemet a nem egyértelmű nyomok miatt hatósági állatorvos igazságügyi boncolásra fogja holnap beküldeni, a rendőrségi helyszínelés lezárult, az ügy fejleményeiről későbbiekben kapunk tájékoztatást” – írta Facebook-oldalán az Állatvédőrség.



A kecskemetilapok.hu úgy tudja, a hatósági állatorvos szerint egy másik eb végezhetett a fiatal kutyával. Azt, hogy az állítólagos gyilkos négylábú merre kószál, nem tudni, és azt sem, hogy ki a gazdája, de az eléggé riasztó, hogy szabadon van.

Állatvédőrség FB-oldal