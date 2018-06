Vád

Felmentették Gáspár Győzőt

Többek közt azzal vádolták Győzikét, hogy az édesapja érdekkörébe tartozó egyik cég számlájáról 50 millió forintot vett ki, majd nem adózott utána. 2018.06.21 08:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vádak nem állták meg a helyüket, ami azt is jelenti, hogy az időközben sikkasztás miatt indult büntetőeljárást is meg kellett szüntetni - írta a Blikk.



"Ennyi megaláztatás és bántás után végre győzött az igazság. Most mindenki megtudja, hogy én tényleg nem vagyok bűnöző, nem tettem semmi rosszat" - mondta a lapnak Gáspár Győző.



Dr. Szilágyi Roland ügyvéd is elmondta, mi történt. "Ügyfelemnek nem volt olyan 50 milliós bevétele, ami a sajátja lett volna, ami után adót kellett volna fizetnie."



A hét végén ünnepelte a Gáspár család a nagyobbik lány, Evelin (24) születésnapját egy hatalmas bulival. Azt tervezik, ha minden sínre kerül, akkor az egész famíliát meghívják, hogy együtt örüljenek Győzike felmentésének.