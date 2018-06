Gyilkosság

Itt lehet VV Fanni holtteste az FBI szerint

Az amerikai szövetségi nyomozók arra jutottak, hogy a szalkszentmártoni ta­vaknál kell keresni a valóságshow-hős maradványait. 2018.06.19 06:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nyomok az FBI embereit is a korábban már átkutatott szalkszentmártoni bányatavakhoz vezették. A gyanúsított állítja, munkaügyben járt a környéken Fanni eltűnésekor.



Mint azt két hete megírtuk, a világ legnagyobb nyomozószerve, az FBI is beszállt az egykori valóságshow-hős gyilkossági ügyének nyomozásába, és 80 millió forint fejében, majd egy hétig, két amerikai ügynök segédkezett a felderítésben. És bár a világ legprofibbjai sem találták meg Fanni holttestét, a Bors megtudta, a nyomok őket is a szalkszentmártoni bányatavakhoz vitték.