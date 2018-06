Gyilkosság

Felkavaró részletek: így ölte meg szerelmét a kimenőn lévő rab

A 29 éves Z. Sándor azért kapott kimenőt az Állampusztai Büntetés-végrehajtási Intézetből, hogy meglátogassa haldokló apját. Utána azonban megölte a barátnőjét. 2018.06.18 06:54 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A debreceni klinikáról nem a börtönbe indult vissza, hanem Nagyecsedre, ott ölte meg a 19 éves Szandrát. Az édesanya azt mondja, négy éve voltak egy pár, de mióta a férfi csalás miatt bekerült a börtönbe, ritkábban hallottak róla - írta a Blikk. Annyit tud, hogy a lánya a pénze nagyobbik részét mindig beküldte a börtönbe.



Szombaton a két fiatal együtt indult el, hogy meglátogassák a férfi anyját. Útközben azonban a kimenőn lévő rab megállt és berángatta egy bozótosba Szandrát. Később az út szélén eldobott fülbevaló segített őt megtalálni.



Kétszáz méteren át vonszolta magával, aztán pedig a Blikk értesülései szerint a cipőfűzőjével megfojtotta. Azt is tudni vélik, hogy az elkövető megbánta a tettét és olyan erővel próbálta újraéleszteni, hogy eltörte a mellkascsontját. Miután ez nem sikerült, elrejtette a holttestet és felhívta a családját azzal, hogy nagy bajt csinált. Ők értesítették a lány családját.



Z. Sándort Fábiánházán, egy elhagyatott házban találták meg vasárnap délelőtt a rendőrök.



"Most egyszerre kell megbirkóznia az emberölés súlyával és a saját gyászával" – magyarázta a lapnak dr. Végh József kriminálpszichológus. "Emellett a rabtársak rosszallásával is, akik rendszerint érzékenyen reagálnak, ha valaki megszegi a kimenő szabályait, mert félnek, hogy emiatt beszüntetik ezt a kedvezményt." - írta a lap.