Messengeren küldött búcsúüzenetet öngyilkossága előtt a szolnoki férfi - megmentették

Egy jó barát és több lelkiismeretes rendőr munkája mentette meg egy férfi életét Szolnokon. 2018.06.15 18:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy szekszárdi lakos kért segítséget a rendőrségtől június 14-én este, miszerint egyik barátja messengeren öngyilkossági szándékáról tájékoztatta és búcsú üzenetet küldött részére. A bejelentő ismerőse adatait nem ismerte, csak annyit tudott róla, hogy Szolnokon tartózkodik - írja a police.hu.



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységi-irányitási Központ főügyeletese, Erdei Éva rendőr őrnagy azonnal átfogó adatgyűjtésbe kezdett.



Információkat kért a területen dolgozó járőröktől és a különböző rendőrségi nyilvántartások segítségével sikerült rövid időn belül azonosítania a keresett férfit.



Az őrnagy azt is kiderítette, hogy a látássérült férfi testvére Szolnokon él, így kollégáit azonnal a meghatározott címre küldte. Soltész Gábor rendőr törzszászlós és Burik Dorián rendőr őrmester percek alatt a helyszínre értek, ahol már eszméletlen állapotban találták meg a bajbajutottat.



A nő nem észlelte, hogy bátyja nagyobb mennyiségű altatót vett be, hiszen ő maga is látássérült. A járőrök azonnal mentőt hívtak, akik kórházba szállították a 46 éves szekszárdi lakost.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!