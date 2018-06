Tragédia

Meghalt egy álláskereső férfi, miután a munkaszervező megütötte

Vita alakult ki a munkaszervezők és az egyik munkás között: a 26 éves vádlott megütötte a munkást, amit apósa elhallgatott a kiérkező mentők elől. A megütött férfi végül elhunyt. 2018.06.15 10:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fővárosi Főügyészség közleményében azt írta: a vádirat szerint az ügy egyik vádlottja - egy 44 éves férfi - magyar építőipari munkások részére szervezett munka lehetőséget osztrák építkezéseken. A férfi 2016. augusztus 7-én az esti órákra beszélt meg találkozót több munkással - köztük a sértettel - azért, hogy őket még aznap este kiutaztassa gépkocsival Ausztriába, a munkavégzés helyére.



A találkozót egy VIII. kerületi benzinkútnál beszélték meg a munkásokkal, ahova a férfi a 26 éves vejével, az ügy másik vádlottjával érkezett. A várakozás közben a sértett - aki ittas volt - és a vádlottak között vita alakult ki, amelynek során a fiatalabb vádlott a sértettet ököllel a fején megütötte. Az ütés hatására a férfi eszméletét veszítve hanyatt esett, feje a betonra csapódott.



Az eszméletlen sértettet a vádlottak a benzinkúton talált vizes kannában lévő vízzel próbálták ébresztgetni, de a férfi nem tért magához, ezért értesítették a mentőket.



A helyszínre érkező mentőkkel a 44 éves vádlott az eszméletvesztés lehetséges okaként azt közölte, hogy a sértett ittas, azt azonban elhallgatta, hogy őt a veje megütötte, ami miatt a fejét nagy erővel a betonba verte.



A sértett közben kezdett magához térni, és valamennyit már kommunikált, ezért a mentők - akik az eszméletvesztés valódi okát nem ismerték - azt állapították meg, hogy nem szorul további ellátásra, és távoztak a helyszínről.



A sértettet ezután a gépkocsihoz támogatták, aki azonban mindezek után már nem akart beszállni, ezért két kézzel a csomagtartó sínjébe kapaszkodott. A vádlottak azonban őt akarata ellenére a gépjárműbe ültették, majd egyikük elvette a mobiltelefonját is azzal, hogy azt a sofőr a sértettnek majd csak az Ausztriába érkezésüket követően adhatja vissza.



Mivel a sértett a gépjárműben is többször mondta, hogy nem akar elutazni, őt a sofőr végül a csomagjaival együtt útközben kitette, és a telefonját is visszaadta.



A férfi ezután egyre rosszabbul lett, az éjszakai órákban a járdán fekve járókelők találták meg, ők értesítették a mentőket.



A sértett a kórházba szállítása, illetve hosszabb kórházi kezelése ellenére később, a bántalmazás miatt elszenvedett koponyasérüléssel közvetetten összefüggő betegségek okán 2017. január végén elhunyt.



A Fővárosi Főügyészség a 26 éves férfit halált okozó testi sértéssel, valamint személyi szabadság megsértésének bűntettével, 44 éves apósát pedig a személyi szabadság megsértése mellett bűnpártolással is vádolja.