Bűnügy

11 év után derült ki, hogy megölte unokahúgát

A bíróság elrendelte annak a Zala megyei férfinak az előzetes letartóztatást, akit a 11 évvel ezelőtt eltűnt unokahúga megölésével gyanúsítanak. 2018.06.12 14:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

police.hu

A Reziben élő, akkor 17 éves lány eltűnését 2007 májusában jelentették be szülei a Keszthelyi Rendőrkapitányságon.



A lány eltűnésének az ügyét idén májusban a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának nyomozói vették át, akik felvették a kapcsolatot a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (ZMRFK) munkatársaival. Keszthelyen ismételten kihallgatták mindazokat, akikről úgy gondolták, hogy információt tudnak adni a lány eltűnéséről.



A baráti kör egyik tagja elmondta a rendőröknek, hogy szemtanúja volt egy olyan jelenetnek, amikor a lány nagybátyja pénzt adott át az unokahúgának. Beszámolt arról is, hogy furcsának, túlzottan bizalmaskodónak és intimnek találta, ahogyan a nagybácsi a lánnyal viselkedett.



A 48 éves férfit a rendőrség május végén, védője jelenlétében hallgatta ki. A nagybácsi - aki 11 évig látszólag a családdal közösen kereste unokahúgát - részletes beismerő vallomást tett, és elmondta, hogy zsineggel megfojtotta áldozatát, és elmondta azt is, hogy hol rejtette el 2007-ben a holttestet.



A Keszthelytől 8 kilométerre található falu egyik házának pincéjében - ahol a férfi lakott - a rendőrök emberi maradványokat találtak. A csontvázat igazságügyi orvos szakértő vizsgálja meg, hogy kétséget kizáróan bizonyosságot nyerjen, hogy a 17 évesen eltűnt lány földi maradványai kerültek elő.



A férfi ellen emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, előzetes letartóztatását a bíróság június 1-jén elrendelte - ismertette a rendőrségi honlap a Zsaru magazin írását.