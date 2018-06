Segítségnyújtás

Egykedvűen nézte végig cellatársa öngyilkosságát a Teréz körúti robbantó

hirdetés

Büntetőeljárást indított a Büntetés-végrehajtási Intézet P. László ellen. Kegyetlen dolgot tett a Teréz körúti robbantó a börtönben, eljárás indul ellene



P. László Gergely cellatársa a napokban öngyilkosságot kísérelt meg, amit a vádlott végig is nézett, ám nem akarta a másikat megmenteni. A büntetésvégrehajtási intézet ezért segítség elmulasztása miatt indított ellene eljárást, ami folyamatban van - közölte dr. Kovacsics Gábor, amiről a Ripost számolt be. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a robbantással vádolt férfi cellatársa életben maradt.



Mivel P. László nem segített haldokló rabtársán, a büntetőeljárás mellett börtönfegyelmit is kaphat, amelynek következményeként elkülöníthetik a többi fogvatartottól, azaz egyszemélyes cellába kerülhet.