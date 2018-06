Rongálás

Sokmilliós károk: felgyújtották a kemenessömjéni templom orgonáját

Szombatra virradó éjjel keletkezett tűz a kemenessömjéni katolikus templomban. Mikor felfedezték, hogy ég az épület, hamar értesítették a polgármestert és a plébánost is - írja a nyugat.hu.



Mint kiderült, súlyos, sokmilliós károk keletkeztek. Az egy éve vásárolt orgona teljesen kiégett, de korom van a falakon is, mindent újra kell festeni - mondta el a lapnak Németh Zoltán plébános. A tűz a kórusban keletkezett, szerencsére nem terjedt át az épület többi részére.



Kurucz Attila polgármester szerint valószínűleg két fiatal tört be a templomba, nem volt tiszta a tudatuk, nem voltak maguknál. Állítólag már elő is állították őket a rendőrök.